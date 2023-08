OM - Mercato : Longoria vend la mèche pour les deux prochaines recrues de Marcelino

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM fait grise mine. Pour leur dernier match de préparation cet été, les hommes de Marcelino se sont inclinés hier en amical à domicile contre le Bayer Leverkusen (1-2). « On a été à un bon niveau, c’est dommage d’encaisser ces deux buts en première période, il faut corriger notre animation défensive sur coups de pied arrêtés, a insisté le coach de l’OM en conférence de presse. Mais j’ai aimé notre jeu, nous avons donné peu d’occasions à l’adversaire. Je suis content. Cela fait très peu de temps que les trois de devant (Sarr, Ndiaye et Aubameyang) évoluent ensemble, et ils sont aussi neufs pour leurs coéquipiers et le staff. On voit tout de suite que ce sont trois joueurs de qualité. Ils ont fait un très bon match face à une défense rugueuse et puissante physiquement. Nous sommes en construction et on sera encore mieux organisés la semaine prochaine. »

Longoria a vendu la mèche aux supporters

D’ici la semaine prochaine, l’OM pourrait compter deux nouveaux renforts. Hier, L’Équipe parlait de l’arrivée possible d’un latéral polyvalent, capable de jouer des deux côtés, et peut-être un renfort offensif ; plutôt sur le côté gauche. Réuni mardi avec les groupes de supporters marseillais, le président Pablo Longoria a confirmé cette tendance en annonçant espérer voir encore deux recrues débarquer au club cet été.

