OM - Mercato : Longoria veut doubler le Barça et le Bayern pour une pépite, un nouveau courtisan pour Milik

En fonction de la décision de la DNCG ce soir, Pablo Longoria va pouvoir officialiser quelques-unes des nombreuses pistes qu'il a remontées un peu partout en Europe. L'une d'elles pourrait mener à Samba Diallo. D'après Foot Mercato, le président de l'OM aurait toujours l'attaquant sénégalais de 19 ans dans le viseur. Son contrat avec le Dynamo Kiev a été rompu et le club provençal, qui s'en voudrait de ne pas l'avoir recruté quand il était encore au pays, est toujours chaud pour l'accueillir. Sauf que, selon FM, la concurrence se serait largement accrue sur ce dossier puisqu'il y aurait le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l'OL, Monaco, le RB Leipzig, le Club Bruges et Anderlecht, rien que ça ! Autant dire que ce n'est pas gagné...

Par ailleurs, Arkadiusz Milik serait dans le collimateur d'un nouveau club italien. Maintenu par miracle en Serie A, la Salernitana compte se renforcer grandement pour s'éviter de nouvelles sueurs froides en 2022-23. Le Corriere dello Sport croit savoir que le club de Franck Ribéry lorgnerait le Polonais de l'OM au cas où il ne parviendrait pas à attirer l'ancien Parisien Edinson Cavani ! Le salaire de Milik ne serait pas un problème. Reste à savoir si l'OM serait vendeur, et à quel prix...

