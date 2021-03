OM - Mercato : Longoria veut éjecter un mythe et une tête de Turc chez les supporters !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Frank McCourt a donné une feuille de route très précise à Pablo Longoria en vue du mercato estival. « Nous voulons construire un club fort, viable, et Pablo le sait. Nous devons être meilleurs. Sur ce mercato hivernal, Pablo avait des objectifs, je les ai approuvés, il les a appliqués, et nous ferons la même chose cet été, a-t-il affirmé dans L’Équipe. La question, c’est comment on investit (...) Des jeunes ou des prospects ? Je veux une approche moderne, utiliser les statistiques de manière intelligente. C’est entre les mains de Pablo. Il connaît tous les joueurs, tous les détails. »

Le président de l’OM aime les jeunes et un peu moins les moins jeunes... comme Steve Mandanda. Même s’il a prolongé l’été dernier jusqu’en 2024, avec un projet de reconversion au club, il existerait une vraie lassitude mentale chez le gardien en ce moment, due au contexte compliqué. « Pour ne rien arranger, il se dit que Pablo Longoria aimerait préparer l’avenir sans lui ni un autre « Marseillais à vie », Dimitri Payet, peut-on lire dans le quotidien sportif. Heureusement, il lui reste les Bleus pour tenir. Didier Deschamps compte sur Mandanda et son expérience au moins pour l’Euro. »

Payet compte sur les Bleus pour se refaire la cerise

