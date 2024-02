OM Mercato : Longoria veut prolonger un autre joueur que Clauss, c'est aussi une surprise !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

"On va discuter dans les prochains jours pour une prolongation avec Clauss. Maintenant c’est le moment du dialogue. Je tiens à dire que Clauss n’est pas un cas spécial. Ce coup dur va lui faire du bien. Il a le niveau pour émerger" : en conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a fait part de son intention de prolonger Jonathan Clauss, alors que l'international avait été poussé vers la sortie, en vain, ces derniers jours.

Luis Henrique a une proposition entre les mains

Autre surprise, Longoria souhaite également prolonger Luis Henrique, lié à l'OM jusqu'en 2025. "Il va finir la saison avec nous. C’est la conséquence logique puisqu’il nous a donné beaucoup de satisfaction. Il est revenu avec une très bonne mentalité et une personnalité bien plus mature de son prêt à Botafogo. On lui a également proposé une prolongation de contrat."

Podcast Men's Up Life