OM – Mercato : Longoria veut refaire un coup à la Milik avec le Milan AC

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Comme révélé il y a quelques jours, Pablo Longoria discute avec le Milan AC pour le prêt de l'ancien joueur du LOSC Rafael Leão (22 ans). Un dossier néanmoins très compliqué pour l'OM puisque le Milan, qui a déboursé près de 30 M€ pour le « Mbappé portugais », n'a vraiment pas l'intention de brader sa promesse malgré des statistiques décevantes (7 buts, 6 passes décisives en 40 matchs).

Selon le journaliste portugais Pedro Almeida, à l'origine de l'information, Marseille planche sur une offre particulière pour convaincre les Nerrazzuri de lâcher le natif d'Almada. La semaine prochaine, le président phocéen rencontrera les responsables du Milan avec une offre de prêt d'un an... assortie d'une option d'achat obligatoire autour de 33 M€.

Prêt à se montrer ambitieux dans son recrutement, soutenu par un Frank McCourt offensif et désireux de remettre le foot au centre du club, l'Olympique de Marseille tente actuellement de lisser sur plusieurs saisons ses grosses opérations à venir. Pour le Milan AC, cela peut être l'occasion de sortir par la grande porte (avec une opération blanche) d'un dossier Leão qui pourrait vite virer au fiasco économique...

Pablo #Longoria will meet with Milan officials to advance to the hiring of Rafael #Leao. The French club will propose a 1-year loan with a purchase obligation clause of around 33M€. The meeting will take place next week. ?￰゚ヌᄍ? #transfers #om #acm https://t.co/6flKWYnLn4