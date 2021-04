OM - Mercato : Longoria vient de recruter une grosse tête, 3 renforts vont suivre !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Pablo Longoria poursuit son travail de sape. Le président de l’OM travaille depuis quelques semaines à la mise en place d’une nouvelle organisation interne et vient de miser sur Pedro Iriondo comme directeur de la stratégie du club phocéen.

Selon L’Équipe, l’homme de 34 ans sera le bras droit de Longoria, le chef de cabinet du jeune président sur toutes les questions politiques et commerciales. L'Espagnol, qui connaît le président de l’OM depuis longtemps, vient de passer trois ans à la FIFA dans le domaine de la stratégie et du développement. « Ce n'est pas un directeur général, mais plutôt ''une grosse tête'', qui va coordonner les différents projets, donner de la continuité à la vision de Longoria », confie-t-on en interne.

Longoria réorganise tout l'OM en interne

S'il s'appuie sur un trio pour la partie sportive (David Friio pour le recrutement, Nasser Larguet pour la formation et Matthieu Bouchepillon pour la performance), le président de l’OM doit aussi renforcer le secteur administratif d'ici l'été. Il recherche aujourd'hui trois dirigeants qui chapeauteraient chacun un pôle. Les entretiens ont commencé depuis plusieurs jours : un DG adjoint en charge de la partie business, un DG adjoint en charge de la partie finances et opérations et un directeur de la communication. En quelque sorte, le mercato de l’OM a déjà débuté.