OM - Mercato : Longoria vise désormais deux coéquipiers de Ribéry !

L’OM a lancé quelques pistes d’envergure au mercato. Comme confirmé hier en conférence de presse par André Villas-Boas, le club phocéen est bel et bien intéressé par Arkadiusz Milik (26 ans), en rupture de banc au Napoli.

« On est sur beaucoup de dossiers, il n’est pas l’unique option, il est peut-être la plus dure, d’ailleurs, c’est un joueur important. On n’est pas dans la dernière ligne droite (sur son cas). On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, on n’est pas aussi avancés que cela dans les discussions avec le joueur et le club, une conclusion dans les prochains jours n’est pas à prévoir », a-t-il argumenté devant les médias.

Lirola et Kouamé dans les petits papiers de l'OM

AVB a également ajouté qu’un défenseur serait le bienvenu à l’OM cet hiver. RMC Sport confirme, et la Fiorentina pourrait l’y aider. Selon Gianluca Di Marzio, le club phocéen fait une offre de prêt avec option d’achat pour le latéral droit Pol Lirola (23 ans). Le défenseur espagnol est sous contrat jusqu’en juin 2024 et coté à 8 M€ par la plateforme Transfermarkt .

Toujours à la Viola, club de Franck Ribéry, L’Équipe ajoute que l’OM garde aussi un œil sur l’attaquant ivoirien Christian Kouamé (23 ans). Toutefois, il ne s’agit pas d’une piste prioritaire.