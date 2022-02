OM - Mercato : Longoria vise plusieurs pépites, coup de froid pour Caleta-Car ?

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Obligé d'anticiper dans l'éventualité d'une interdiction de recrutement pour l'été prochain, l'OM avance de nombreux dossiers de joueurs libres. Si le club phocéen a pris une sécurité en recrutant Samuel Gigot (Spartak Moscou) à six mois de la fin de son contrat pour le prêter en Russie, Pablo Longoria avance désormais dans la finalisation de jeunes talents.

Comme évoqué plus tôt dans la journée, le jeune turc Bartug Elmaz (Galatasaray, 18 ans) sera olympien. Egalement ciblé par le LOSC, le natif de Tekirdag a signé ce jour avant de repartir de Marignane pour rejoindre son pays. D'après Fabrice Lamperti (La Provence), d'autres jeunes dans la même situation contractuelle devraient suivre. Football Scotland évoque le nom du milieu offensif passé par Chelsea Emran Soglo (16 ans).

Dans le sens des départs, cela peut encore bouger... Mais il se peut aussi que rien ne se fasse. Très courtisé en Angleterre, Bamba Dieng n'a, pour l'heure, reçu aucune offre selon L'Equipe. Duje Caleta-Car est toujours en partance même si le spécialiste italien Fabrizio Romano annonce la fin des discussions entre West Ham et le Croate. L'OM souhaite faire partir Alvaro Gonzalez mais l'Espagnol, qui a refusé Bordeaux, est toujours aussi exigeant avec les clubs de Liga qui souhaitent le récupérer. En fin de contrat en juin, Boubacar Kamara devrai rester. Il y a également une petite chance pour que Luis Henrique parte en prêt. Troyes est sur le coup pour récuperer le Brésilien. Des chances de s'en aller, Steve Mandanda en a de moins en moins malgré un forcing de Lorient...

West Ham are not signing Duje Ćaleta-Car from OM as things stand. There’s no agreement for Croatian centre back. 🚫 #WHUFC



Darwin Núñez was a serious target but Benfica have no interest in selling Darwin on #DeadlineDay.