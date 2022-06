OM - Mercato : Longoria vise un ex chouchou du PSG et du Real Madrid pour lancer le recrutement !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pablo Longoria a donné de plus amples informations sur le mercato estival de l’OM aujourd’hui. « Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer, a-t-il expliqué sur le site officiel du club phocéen. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, a-t-il souligné. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité. »

Szoboszlai en prêt ?

La priorité pourrait-elle se nommer Dominik Szoboszlai ? La question peut se poser depuis que Mundo Deportivo a fait savoir que le milieu de terrain du RB Leipzig était suivi par le club phocéen ! À 21 ans, l’international hongrois serait également dans le viseur de la Real Sociedad en Espagne. Ce genre de « top joueur » peut paraître hors de portée pour l’OM et les supporters marseillais ne s’y sont pas trompés puisqu’ils préfèrent en rigoler sur Twitter. Et pour cause, l’ailier gauche était dans le viseur du PSG et du Real Madrid avant de s’engager en faveur du club allemand en janvier 2021. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Szoboszlai est estimé à 28 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

🔄Selon @mundodeportivo, l’OM est sur la piste du milieu offensif du RB Leipzig, Dominik Szoboszlai (21 ans). Concurrence avec la Real Sociedad. #TeamOM pic.twitter.com/WIo42uRvYe — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 25, 2022

Pour résumer Alors que Pablo Longoria a donné une longue interview au site officiel de l’OM, une rumeur un peu farfelue est arrivée directement d’Espagne. Elle concerne un certain Dominik Szoboszlai (RB Leipzig, 21 ans)... déjà visé par le PSG et le Real Madrid !

Bastien Aubert

Rédacteur