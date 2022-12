OM - Mercato : Longoria vise un gros coup de Premier League pour 0€ l'été prochain !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

En effet, si l'on en croit le média britannique 90min, l'OM fait partie des nombreux clubs intéressés par la signature de Wilfried Zaha. Outre le club phocéen, l'ancien joueur de Manchester United intéresserait aussi Chelsea, le RB Leipzig, le Milan AC ou encore l'AS Monaco.

Après sept saisons et demi du côté des Eagles, Wilfried Zaha a choisi de ne pas reconduire son contrat qui arrive à échéance au 30 juin. Auteur de six buts et deux passes décisives en 13 rencontres de Premier League cette saison, Zaha s'était imposé comme une valeur sûre du club londonien.

Pour Pablo Longoria, Wilfried Zaha serait une sacrée prise même si, niveau salaire, le dossier s'annonce déjà des plus complexes...