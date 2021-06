OM – Mercato : Longoria viserait un jeune buteur de Série A !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Pour avoir travaillé dans de nombreux grands clubs et notamment en Italie du côté de la Juventus, Pablo Longoria connait très bien le marché européen et ses possibilités. Face à la difficulté de dénicher un offensif performant en Amérique du Sud (Almada, Pavon, etc.), le président de l'OM pourrait se tourner vers un autre de ses filons : l'Italie.

En concurrence avec les deux Milan et Leipzig

Après ses excellents coups Arkadiuz Milik et Pol Lirola, l'Espagnol envisagerait de frapper du côté d'une pépite de Sassuolo en cas de départ de Dario Benedetto. D'après Calcio Mercato, Longoria aurait des vues sur le jeune attaquant Giacomo Raspadori (21 ans), capable d'évoluer en pointe, en deuxième attaquant mais également dans le couloir gauche.

Apparu à 28 reprises toutes compétitions confondues pour 6 buts et 3 passes décisives, le joker de Sassuolo – récent international A italien (1 cape) - est sous contrat avec son club jusqu'en juin 2024 et déjà estimé à 15 M€. Pour Raspadori, l'OM ne manque pas de concurrence puisqu'on parle également des deux Milan et du RB Leipzig. Affaire à suivre.

