OM - Mercato : Longoria voit un chèque de 10 M€ lui passer sous le nez

Le président de l'OM, Pablo Longoria, a réalisé un travail incroyable durant l'été. Avec très peu de moyens, il est parvenu à rebâtir totalement un effectif arrivé en bout de course et à offrir à Jorge Sampaoli les joueurs dont il avait besoin pour appliquer ces principes. Les supporters phocéens sont sous le charme du travail de l'ancien recruteur de la Juventus et de Valence… mais il y a quand même des failles.

Et l'une d'elles se situe au Portugal. Plus précisément du côté du Benfica Lisbonne. Nemanja Radonjic, immense flop de l'été 2018 qui avait coûté 12 M€, a été prêté aux Aigles avec une option d'achat comprise entre 6,5 M€ et 10 M€. Option qui devait être levée au bout d'un très faible nombre de matches. Seulement, l'entraîneur du SLB, Jorge Jesus, s'est rapidement rendu compte de la supercherie. Il a fait entrer le Serbe quelques fois lors des tours préliminaires de Champions League cet été et depuis, il le cantonne au banc. Radonjic arrive en troisième position des ailiers droits derrière Silva et Pizzi. Samedi dernier en Coupe du Portugal, il n'est entré qu'à la fin du temps réglementaire, pour jouer les prolongations. Sans faire de différence… Comme c'est parti, ce sera retour à la case OM l'été prochain pour lui !

