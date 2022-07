OM - Mercato : lors de sa présentation, Witsel redit pourquoi il a préféré l'Atlético

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Allez, promis, après celle-là, on n'en parle plus. Mais vu comment se passe le mercato marseillais, on se dit que si Axel Witsel avait signé à l'OM comme c'était bien engagé à un moment, peut-être que d'autres joueurs l'auraient suivi. Mais il a préféré l'Atlético Madrid et il s'en est encore expliqué ce mercredi matin, lors de sa présentation à la presse espagnole.

"J'ai choisi l'Atlético parce que je voulais continuer à être un joueur de haut niveau. Je sais qu'il ne me reste pas dix ans. Pour moi, l'Atlético est l'un de ces clubs qui sont au plus haut niveau et c'est pour cela que je suis là. Diego Simeone est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Je suis aussi ici pour lui. Pour l'instant, je n'ai pas eu de discussion avec lui. On a parlé avant que je vienne. J'espère apprendre à ses côtés."