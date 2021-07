OM - Mercato : Luan Peres, c'est officiel !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Et de cinq ! L'Olympique de Marseille vient d'enregistrer le renfort d'un cinquième défenseur central en la personne de Luan Peres. Le Brésilien de 26 ans, arrivé de Santos et qui s'est engagé pour quatre saisons, rejoint Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Leonardo Balerdi, en attendant William Saliba. Bien sûr, Caleta-Car devrait partir cet été et Kamara, également annoncé partant, est aligné au milieu depuis deux saisons, mais cela fait quand même beaucoup.

Luan Peres est présenté comme l'un des meilleurs défenseurs centraux évoluant au Brésil. Son départ a été très mal vécu à Santos, où un membre du staff technique, Serginho Chulapa, a déclaré à son sujet : "Santos vient de perdre Luan Peres, qui est selon moi, le meilleur défenseur central du pays. Spectaculaire. J'ai presque pleuré quand j'ai su que ce vagabond de Sampaoli avait demandé de l'acheter". Espérons que les supporters de l'OM auront les mêmes regrets à son départ !

