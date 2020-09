OM - Mercato : Lucho glisse une confidence à moitié rassurante sur Luis Henrique

Luis Henrique est prêt à entamer le plus gros défi de sa jeune carrière. Après plusieurs jours de négociations, Botafogo, détenteur de 40% des droits du joueur, et Três Passos, son club formateur, qui détient 60%, ont trouvé un accord avec l'OM pour un transfert estimé à 12 M€.

À son arrivée en France, l'attaquant brésilien se rendra à Marseille et passera sa visite médicale préalable à la signature d'un contrat de 5 ans vendredi. Il notamment fera constater une douleur au pubis qu'il l'empêche de jouer depuis le 2 septembre.

« Il a le même style que Benedetto... en un peu moins technique »

Au-delà de ce souci non négligeable, Lucho Gonzalez (39 ans) s’est livré sur le potentiel de Luis Henrique qu'il connaît bien pur fréquenter lui aussi le championnat brésilien. Si l’intéressé lui semble être un bon joueur, son niveau technique n’est pas des plus aboutis. « Je le connais, c’est un attaquant très rapide et costaud, a lâché l’Argentin dans La Provence. Il a besoin de peu de touches pour contrôler le ballon et frapper. Il aime participer au jeu de son équipe et ne reste pas dans sa zone. Ce sera un bon renfort pour Marseille. Il a le même style que Benedetto, en un peu moins technique quand même. »