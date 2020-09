OM - Mercato : Luis Henrique arrive à Marseille, McCourt s’est fait enfumer !

André Villas-Boas va peut-être bientôt tenir l’attaquant dont il rêve depuis le début de l’été. Ce mercredi, toute la presse est unanime : Luis Henrique va bel et bien poser ses valises à l’OM. Le tout est de savoir quand. « Pour l’instant, les négociations sont toujours en cours. On attend leur proposition écrite. Mais pour 10 M€, il ne part pas », a assuré à L’Équipe Carlos Montenegro, dirigeant historique du club carioca qui n’exclut pas que son joueur puisse être aligné ce soir, contre Vasco de Gama, en match retour des 16es de finale de la Coupe du Brésil.

De sources marseillaises, on assure néanmoins que le deal est déjà ficelé et que le joueur, sous contrat jusqu’en décembre 2022 avec Botafogo, va bientôt s’envoler pour Paris puis Marseille afin de passer la visite médicale préalable à sa signature. Et s’il n’est pas encore dans l’avion, c’est uniquement pour des raisons sanitaires, liées au Covid-19.

Le prix du transfert d'Henrique a été réévalué

Olivier Tallaron, de Canal+, et Téléfoot ont confirmé tard hier soir que l’opération Henrique avait été bouclée par l’OM. Seul bémol et il est de taille : le prix du transfert est passé de 10 à 12 millions d’euros ! « Je trouve que ça fait beaucoup pour son âge, on ne le connaît pas beaucoup, a réagi Florent Balmont. Connaissant le contexte à Marseille, ils vont l’attendre d’entrée à 12 M€. Il va falloir qu’il soit présent, à 18 ans... Pour moi, il y a quand même un risque. »