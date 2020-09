OM - Mercato : Luis Henrique présenté, Villas-Boas et Longoria promettent encore des surprises !

Les mots d’André Villas-Boas :

« Luis Henrique dans le groupe dimanche ? C'est une vraie possibilité, s'il travaille bien. Il y a de la concurrence, on a beaucoup d'options. Il a marqué son premier but à l'entrainement. Il s'est bien adapté. Il a un très bon état d'esprit. On est ravi de l'accueillir. Le mercato peut encore donner des surprises, bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. C'est possible qu'on ait des options à évaluer, niveau départs et arrivées. Mais le mercato a été bien géré jusque là. »

Les mots de Luis Henrique :

« C'est un rêve de venir jouer en Europe. Je vais m'adapter à ça, je me suis inspiré de Robinho, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano... Beaucoup de jeunes internationaux veulent travailler avec Villas-Boas. L'OM est vu comme un grand club au Brésil, tout le monde respecte ce club. J’avais plusieurs clubs intéressés, mais j'ai préféré l'OM pour la grandeur du club et parce que l'entraineur parle portugais aussi. J'ai joué surtout sur les côtés, juste quelques matchs en pointe. Mais avec un bon entrainement, je me sens capable de joueur numéro 9. »

Les mots de Pablo Longoria :

« On considère que faire des transferts comme celui de Luis Henrique c'est pour donner du patrimoine au club. Le club a fait un effort économique, je dois remercier McCourt et le président. D'habitude, je ne parle pas du prix du transfert, mais là c'est beaucoup moins que les 12 millions sortis dans la presse. Luis a de la vitesse, de la puissance. C'est un joueur du futur. Il a fait 19 matchs avec l'équipe première de Botafogo, 2 buts et 5 passes décisives. Je suis un grand suiveur de Luis. Il a fait de grandes prestations qui ont attiré l'oeil des recruteurs (...) La suite du mercato ? On a un effectif trop large, on est en train de travailler sur les départs de certains joueurs. Le mercato a démarré seulement il y a dix jours, ça c'est la réalité. Radonjic ? Nemanja a un contrat, il connait sa situation dans l'effectif. Il apporte quand il rentre en jeu. Ce n'est pas un joueur qui est sur la liste des départs. »