OM - Mercato : Lyon et Marseille scrutent une séduisante piste offensive

L'information est donnée ce matin par nos confrères de Footmercato. Et s'assimile à une première rumeur au sujet du mercato de l'OM pour un joueur régulièrement annoncé en France depuis des lustres. On parle ici de l'attaquant et international ivoirien, Jérémie Boga, qui évolue au sein du club italien de Sassuolo.

Selon le média, l'OL a pris des renseignements au sujet du joueur, mais c'est surtout l'OM, et son président Pablo Longoria, qui semble intéressé. "Selon nos informations, Pablo Longoria, toujours attentif au marché italien, tâte le terrain et réfléchit très sérieusement à la possibilité de recruter le joueur formé à l'ASPTT Marseille cet été dont la valeur est estimée à une vingtaine de millions d’Euros par le président de Sassuolo, Giovanni Carnavalli."

Seul souci, on imagine assez mal le club phocéen être en mesure de mettre une telle somme l'été prochain pour un attaquant. A moins que l'opération dégraissage prenne de l'ampleur au préalable à Marseille.