OM - Mercato : Maehle hors-jeu, Longoria bataille avec la Juve et Milan pour l'oiseau rare !

Le dossier Joakim Maehle semble parti pour ne jamais se faire à l’OM. À deux doigts de signer à Marseille cet été, le latéral danois avait finalement vu les dirigeants de Genk lui fermer la porte au grand dam de Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol a bien relancé le dossier récemment mais là non plus il ne devrait pas faire mouche puisque Sky Italia assure que l’Atalanta Bergame est tout proche de recruter le défenseur de 23 ans.

Le dirigeant espagnol a bien relancé le dossier récemment mais là non plus il ne devrait pas faire mouche puisque Sky Italia assure que l’Atalanta Bergame est tout proche de recruter le défenseur de 23 ans. Si cette piste vient à s’envoler pour l’OM, une autre a vu le jour... en MLS. D’après Tom Bogert, journaliste spécialisé dans la Major League Soccer au Guardian, assure que le club phocéen fait partie des candidats à la signature de Bryan Reynolds (Dallas, 19 ans). L’international américain est également courtisé par la Juventus Turin, l’AS Rome et l’AC Milan. La franchise texane aurait d’ailleurs reçu une première offre de la Louve à hauteur de 7,5 millions d’euros.

FC Dallas have received a bid from AS Roma of $9.2m/€7.5m for Bryan Reynolds, sources tells https://t.co/QqWAi38GbI.



Marseille are also in the mix, I'm told. https://t.co/QqWAi38GbI and others have previously reported interest from AC Milan, Juventus and others.