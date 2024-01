OM : Malinovskyi officiellement transféré au Genoa

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

C'était attendu : Ruslan Malinovskyi est définitivement transféré de l'OM au Genoa. L'opération devrait rapporter 7 M€ aux Phocéens, alors qu'ils ont payé 10 M€ pour le recruter à l'Atalanta Bergame il y a un an et que son option d'achat chez les Grifoni était elle aussi de 10 M€... Cette transaction s'inscrit dans le prêt avec option d'achat de Vitinha.

Six mois à l'OM et un but inoubliable face au PSG

Malinovskyi ne sera resté que six mois à l'OM, où on se souviendra de lui pour son missile face au PSG en 8es de finale de la Coupe de France au Vélodrome (2-1). Titulaire sous les ordres d'Igor Tudor, il n'avait guère brillé en dehors de son éclair face à Paris, et avait été renvoyé en Italie durant la dernière intersaison, Marcelino privilégiant des profils plus rapides sur le plan offensif.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝘂𝘀𝗹𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗶𝗻𝗼𝘃𝘀𝗸𝘆𝗶 🤝



L’international 🇺🇦 est définitivement transféré au @GenoaCFC. pic.twitter.com/I6yAIFQPEE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2024

