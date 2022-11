OM - Mercato : Mandanda lâche de cinglantes vérités sur son départ au Stade Rennais

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Steve Mandanda fait désormais les beaux jours du Stade Rennais. Après un passage légendaire à l’OM, le gardien de 37 ans a retrouvé le sourire en Bretagne, où il est devenu un titulaire indiscutable de Bruno Genesio après avoir ciré le banc du club phocéen avec Jorge Sampaoli. Au micro du Canal Football Club, Mandanda (37 ans) a expliqué les raisons de son départ de l’OM cet été.

« Le raisonnement principal c'est : je veux jouer, je veux prendre du plaisir, avec un coach qui me fait confiance, avec un club et des dirigeants qui me font confiance. Je remercie Flo (Maurice) et le coach d'être venus me chercher, a-t-il expliqué. J'aurais pu rester à Marseille. Je finis tranquille, je joue, je ne joue pas, je fais quelques matchs... mais ce que j'ai vécu la saison dernière, ça a été trop difficile à supporter. Pour moi, être sur le banc, ne pas jouer, je ne le supporte pas. Je comprends que les dirigeants de l'OM partent sur une autre idée, un autre projet. Aujourd'hui, ça leur donne raison parce que Pau fait un super début de saison. Mais bien sûr que cette fin c'est une douleur. »

Le remplaçant d’Hugo Lloris en équipe de France est également revenu sur son retour au Vélodrome cette saison, qu’il appréhendait. « Je suis parti, je n'ai même pas dit au revoir aux supporters, ça s'est fait du jour au lendemain, ce n'était pas un truc prévu de base. Je suis parti limite comme un voleur, a-t-il soufflé. J'avais du mal à l'échauffement. Je me suis dit : "mais comment je vais le jouer ce match-là ?". Émotionnellement c'était fort, tout le stade chante pour toi alors que tu ne joues plus sous les couleurs de l'OM. Et c'est là que je leur ai dit au revoir en fait. »