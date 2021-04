OM – Mercato : Mandanda met son avenir au clair et formule une grosse requête à Longoria

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors que l'OM a encore connu des secousses ces dernières semaines, le capitaine Steve Mandanda reste fidèle au poste. Toujours sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024, le portier marseillais devrait rester un homme de base de Jorge Sampaoli. Et pour son avenir, les choses semblent déjà assez claires.

Dans un long entretien accordé à Onze Mondial et à son journaliste Rafik Youcef, à paraître ce jeudi, Mandanda balaye tout d'abord les rumeurs de départ récentes. « Je n’ai jamais dit que je comptais arrêter ou que je réfléchissais à arrêter », assure le portier marseillais avant de livrer ses envies pour le futur. « Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici. Et oui, je pense rester dans le football », confie Mandanda.

Mandanda veut voir Thauvin rester

Le portier marseillais se mouille également sur un autre dossier chaud, à savoir l'avenir de Florian Thauvin. Avec un message clairement envoyé à sa direction, l'OM doit tenter de le retenir. « Si ça ne tient qu’à moi, on le garde à l’OM. Je n’ai pas peur, ni honte de le dire. Il le sait très bien. Maintenant, c’est à lui de prendre la décision et d’en discuter avec le président. Je ne peux pas m’en mêler. C’est sûr que si on me demande mon avis, je le dis clairement : il faut le garder. »