OM - Mercato : Mandanda proposé à un club de L1… mais pas l’ASSE

Pas satisfait de son temps de jeu depuis le début de la saison, ni de la façon dont il a été brutalement écarté au profit de Pau Lopez, Steve Mandanda aurait demandé un rendez-vous à Jorge Sampaoli pour éclaircir sa situation. Vu l’information dévoilée par Foot Mercato hier soir, cette réunion n’a pas été très productive pour le gardien de 36 ans. En effet, le média assure que l’OM aurait proposé le Fenomeno en prêt à l’AS Monaco, où Alexander Nübel déçoit depuis le début de la saison. Clin d’œil du destin : c’est à Louis-II que Mandanda a perdu sa place de titulaire le 11 septembre, alors qu’il sortait pourtant de deux bons matches, à Nice (arrêté) et contre Saint-Etienne (3-1).

Saint-Etienne, justement, a été évoqué comme destination possible pour le Marseillais. Le jeune Etienne Green étant absent jusqu’en février et son remplaçant, Stefan Bajic, étant loin de faire l’unanimité, les Verts auraient sondé l’OM pour se faire prêter Mandanda. Lanterne rouge du championnat, ils souhaitent renforcer leur effectif cet hiver avec des joueurs d’expérience. Mandanda cochait toutes les cases. Mais entre une mission maintien bien délicate dans le Forez et la quête d’une place européenne en Principauté, son choix pourrait être vite faite…

