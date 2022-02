OM - Mercato : Mané a une envie pour son avenir... mais ce n'est pas Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis deux jours, les supporters de l'OM s'enflamment pour la petite phrase lâchée par Sadio Mané dimanche soir, après le triomphe du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant de Liverpool invité les dirigeants marseillais à "payer le transfert" afin qu'il porte le maillot blanc, son club de cœur quand il était plus jeune. Evidemment, aucun fan phocéen ne pense que ce transfert peut réellement se réaliser puisque Liverpool ne le lâchera pas et que, de toute façon, l'OM ne pourrait payer ni une indemnité de transfert, ni son salaire.

Pas sûr que Liverpool soit vendeur...

Exit, donc, l'OM. Mais d'autres clubs prestigieux pourraient s'offrir les services de l'ancien Messin. Selon les médias Spox et Goal, Sadio Mané serait en effet prêt à accepter un transfert au FC Barcelone ou au Real Madrid. Les deux géants espagnols sont des destinations privilégiées pour celui qui fait les beaux jours de Liverpool depuis six ans et qui est devenu le 16e buteur de l'histoire du LFC avec 106 réalisations.

Cependant, les Reds ne sont pas vendeurs pour son attaquant. Ils auraient plutôt l'intention de le prolonger, même si leur priorité pour le moment est de faire signer un nouveau contrat à Mohamed Salah. Et puis, le Real Madrid vise en priorité Kylian Mbappé cet été alors que le Barça lorgne Erling Haaland. Dommage pour Mané : l'été dernier, Lionel Messi avait demandé à ses dirigeants de le recruter mais les finances ne le permettaient pas...

