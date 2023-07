OM - Mercato : Marcelino a reçu une mauvaise nouvelle dans le dossier Saïss

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Romain Saïss est une cible de l'OM, mais Marcelino a reçu une mauvaise nouvelle dans le dossier. L'arrivée du défenseur marocain, très sollicité, se complique.

Un prix trop élevé compte tenu de son âge

L'OM souhaite recruter Romain Saïss. Le capitaine marocain veut quitter Besiktas. Sa famille ne s'y sent pas bien et il a envie d'aller ailleurs. Romain Saïss a reçu un bon de sortie de la part de son club. Cependant, Besiktas demande quatre millions, révèle Foot Mercato. Il s'agit d'un prix élevé pour un défenseur de 33 ans et pour l'OM. Saïss souhaitait déjà partir l'hiver dernier, mais il n'avait pas pu. Au vu du prix demandé, l'OM pourrait ne jamais voir Romain Saïss débarquer...

Besikas réclame 4 M€ pour lâcher Romain Saïss (33 ans) cet été : une somme qui repousse les clubs intéressés, qui ne veulent pas mettre autant !



Le défenseur marocain souhaite quitter la Turquie. 👋



(@footmercato) pic.twitter.com/KReCza8xOP — BeFootball (@_BeFootball) July 11, 2023

