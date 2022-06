Real Madrid, OM - Mercato : Marcelo annonce la couleur pour son avenir, Guti lui a trouvé la destination idéale

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« Face au Real Madrid ? Ce ne sera pas un problème. Je suis un peu Madridista mais je suis aussi un grand professionnel » a lâché le quintuple vainqueur de la Ligue des champions. Aucun transfert en Espagne n’est dans les tuyaux mais sa destination préférentielle pourrait croiser le chemin du Real l’an prochain en Champions League.

Si l’OM a longtemps été un candidat probable à l’arrivée de Marcelo, c’est plutôt Fenerbahce qui semble tenir la corde. Une autre légende du Real lui a même recommandé le championnat turc, pour la qualité de la vie locale, il s’agit de Guti hier soir sur le plateau d’El Chiringuito.

Nombreuses sont les légendes du Real à avoir terminé leur carrière en Turquie. Rien qu’à Fenerbahce, Marcelo pourrait succéder à Roberto Carlos, et rejoindre son ancien coéquipier Mesut Özil.

🙏 "Le RECOMENDARÍA a MARCELO que se fuera a TURQUÍA" 🇹🇷 "Paz, nivel de vida, pasión por el fútbol... ME IRÍA a VIVIR MAÑANA" 🗣 @GUTY14HAZ tiene un mensaje para el brasileño en #ChiringuitoMarcelo pic.twitter.com/u9zyjUH8Q7

Pour résumer

Marcelo se rapproche de plus en plus de la Turquie depuis plusieurs semaines. Guti, l’ancienne gloire du Real valide la destination et lui recommande chaudement. La piste s'éloigne pour l'OM au grand dam des supporters qui se faisaient déjà une joie d'accueillir le Brésilien.