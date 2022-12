OM - Mercato : Marcus Thuram, un dossier à oublier ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

On savait que le dossier était compliqué. Et que pour des raisons financières, notamment, l'OM aurait beaucoup, beaucoup de mal à attirer l'attaquant français, Marcus Thuram. Actuellement au Qatar avec l'équipe de France, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach est en fin de contrat au mois de juin prochain.

Et peut donc signer où bon lui semble dès le mois de janvier. Selon la presse italienne, c'est l'Inter Milan qui est en pole position dans ce dossier et devrait même faire une offre dans les tous prochains jours. Selon Calciomercato, un autre club espère boucler le dossier et il s'agit du Bayern Munich. Concurrence sans doute trop rude pour l'OM.