OM - Mercato : Marseille a raté un attaquant virtuose de L1 et des Bleus

Les semaines passent et le sentiment que l’OM a raté quelques joueurs qui comptent en 2020 est de plus en plus pesante. Avant le choc de Ligue des champions mercredi contre Manchester City (0-3), les oreilles de Vincent Labrune ont sifflé tant il lui a été rappelé comment il avait laissé filer le flamboyant Riyad Mahrez.

Ce samedi, l’ancien président de l’OM pourrait frôler l’otite. À quelques heures d’affronter l’AS Monaco (17h), La Provence revient en effet sur ce qui pourrait être l’un des plus gros ratés du club ces dix dernières années : Wissam Ben Yedder (30 ans).

Passi et Durand pas convaincus par Ben Yedder en 2010

Le quotidien régional assure que l’OM aurait pu pu signer l'attaquant phare de l'AS Monaco il y aujourd’hui dix ans. International de futsal, l’international tricolore évolue alors à Alfortville en CFA. Michel Moulin, président du club, presse Jean-Philippe Durand et Franck Passi de venir voir le prodige.

Les deux salariés à la cellule recrutement répondront à cet appel du pied... sans être convaincus. C'est finalement le Toulouse FC qui signera Ben Yedder en 2010 dans un premier temps pour son équipe réserve. La suite est cousue de fil d’or.