OM - Mercato : Marseille a recalé un buteur mythique de Serie A !

Sur France Football, l'agent Yvan Le Mée explique pourquoi il y a de plus en plus de vétérans dans le foot français et européen, des vétérans souvent performants à l'image de José Fonte et Burak Yilmaz à Lille. « Les deux postes les plus importants, c'est devant et derrière. À Lille, il y a Fonte et Burak Yilmaz. Ce n'est pas un hasard, soutient Le Mée. Ce sont des postes avec une maturité tardive. À 36 ans, Fonte n'est peut-être pas très rapide, mais l'essentiel à cette place-là, c'est le placement, l'intelligence. Il n'y a qu'à voir Giorgio Chiellini à la Juve. Et devant, en Italie, un (Antonio) Di Natale garantissait un quota de buts à l'année jusqu'à très tard (il a arrêté sa carrière en 2016, à 39 ans). Aujourd'hui, on trouve encore un Fabio Quagliarella (attaquant de la Sampdoria qui fêtera ses 38 ans dans deux mois). »

Quagliarella coûtait 1,5 M€

Un Quagliarella qui aurait pu devenir marseillais selon l'agent... « Il y a quatre ans, on l'avait proposé à Marseille, ça coûtait 1,5M€ de le faire venir, affirme-t-il. Il avait 34 ans, on nous a répondu qu'il était trop vieux. À la place, ils ont préféré prendre un Ecossais (Steven Fletcher), on sait ce qui est arrivé (2 buts en 12 matches de Championnat) ! » Quagliarella, lui, totalise 90 buts en 220 matches avec la Sampdoria, en quatre ans. Et 20 passes décisives.