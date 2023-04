OM - Mercato : Marseille a snobé le dernier bourreau du Real Madrid

La prestation de Valentin Castellanos avec Gérone hier n’a pas laissé insensible. Prêté par le New York City FC à Gérone, l’attaquant argentin va désormais être observé d’un autre œil en Europe après son quadruplé face au Real Madrid.

L’OM va peut-être s’en mordre les doigts. En effet, son ancien coéquipier Maxime Chanot, a évoqué dans L’Équipe, avoir parlé de Castellanos à l’OM, sans que ces derniers soient particulièrement intéressés. L’international luxembourgeois a même évoqué l’Argentin comme « Alexis Sanchez avec 10 ans de moins ». Bref, il ne tarit pas d’éloges à son égard.

Maxime Chanot joueur au New York City 🇺🇸 sur Valentin Castellanos.



«J'en ai parlé à plusieurs personnes à l'OM. Je ne sais pas s'ils se sont intéressés de plus près à lui ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il colle parfaitement au profil du club. C'est un buteur efficace et un… pic.twitter.com/CtjmtMZFwD