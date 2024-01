Mercato : l'OM fixe un prix limite pour son latéral gauche et active une piste sud-américaine

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM voudrait ne pas débourser plus de 15 millions d’euros pour l’achat de son latéral gauche. Alors que le club phocéen semble s’activer plus intensément sur les cas Adrien Truffert et Quentin Merlin, la direction phocéenne aurait fixé son plafond d’investissement.

15 M€ et pas plus !

Mehdi Benatia et sa direction ne souhaiteraient pas mettre plus dans l’achat d’un des deux latéraux. À savoir que le board marseillais surveilleraient également un joueur en Italie et en Amérique du Sud.

➡️ L'OM aurait un budget max de 15M pour le poste de latéral en y ajoutant quelques bonus et % à la revente.



➡️ Le club n'a pas l'intention de faire des folies sur ce recrutement. Les dossiers Truffert et Merlin sont engagés mais Mehdi Benatia travaille sur minimum 2 autres… pic.twitter.com/LLg1G08Bus — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 22, 2024

