OM - Mercato : Marseille se lance sur une révélation de L1 et un ancien du Barça

En quête d'un latéral gauche titulaire pour combler le départ de Renan Lodi vers Al-Hilal, l'Olympique de Marseille aurait activé une nouvelle piste en Ligue 1 après celles menant à Adrien Truffert (Stade Rennais) et Quentin Merlin (FC Nantes), d'après Ouest-France. Elle mènerait au latéral gauche du Stade Brestois, Bradley Locko, l'une des révélations de cette première partie de saison en Ligue 1. Pour l'instant, il ne s'agirait que d'une simple prise de renseignements.

L'OM revient aussi à la charge pour Sergio Gomez

Le club phocéen prospecterait aussi à l'étranger pour trouver son renfort sur le côté gauche de sa défense. Et pour cause, selon les informations de la Tribune Olympienne, les dirigeants marseillais seraient intéressés par le latéral gauche de Manchester City, Sergio Gomez, déjà courtisé par le passé par l'OM. Le club olympien aimerait le recruter sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais la concurrence serait rude dans ce dossier pour l'OM puisque des clubs anglais et italiens suivraient également le joueur formé au FC Barcelone, qui serait actuellement en phase de réflexion concernant son avenir.

ℹ️@LaTribuneOM



➡️ L'OM s'est renseigné ses derniers jours concernant un prêt avec OA de Sergio Gomez🇪🇸 le latéral gauche de Man City.



➡️ Des clubs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹 s'intéressent au joueur qui est en phase de réflexion concernant son avenir.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/QFaJQRCxFZ — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 18, 2024

