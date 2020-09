OM – Mercato : Marseille sonde la Turquie pour un boulet de Villas-Boas

Plus gros salaire de l'effectif de l'OM (500 000€ brut par mois) et vestige de l'ère Rudi Garcia, Kevin Strootman (30 ans) est un vrai problème pour le club phocéen aujourd'hui. En effet, alors que les finances vont mal, le Néerlandais coûte énormément d'argent au club et ne parvient même pas à s'imposer comme un titulaire à part entière. Jacques-Henri Eyraud ne s'en cache d'ailleurs pas : il est à l'écoute depuis deux Mercatos de toutes offres pouvant concerner l'ancien joueur de l'AS Roma.

Même Galatasaray ne veut pas de Strootman...

Avec les arrivées de l'anglais Paul Aldridge et du niveau « head of football » Pablo Longoria, l'OM fait aujourd'hui tout pour dégraisser son effectif. Strootman est aujourd'hui avec Mitroglou en haut de la liste des boulets financiers de l'effectif olympien. Si l'on en croit le média TRT Spor, Kévin Strootman a été proposé à peu près partout en Turquie et notamment au club de Galatasaray, habitué à payer de gros salaires sur des noms en bout de course dans le « Big 5 » européen.

L'appel du pied de l'OM n'a toutefois rien donné. Il faut dire que cet été, le club stambouliote ne dispose que peu de moyens pour recruter et cherche lui aussi à se séparer de ses gros salaires. Titulaire à Brest pour la reprise mais promis au banc au retour de Valentin Rongier (Covid-19), Kévin Strootman va donc devoir se trouver une nouvelle porte de sortie.