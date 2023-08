OM - Mercato : Marseille tient enfin son latéral droit, le Here we go est tombé !

En quête d'un latéral droit depuis le début du mercato estival pour amener de la concurrence à Jonathan Clauss, les dirigeants de l'Olympique de Marseille auraient enfin trouvés leur bonheur.

L'heureux élu serait le latéral droit d'Anderlecht, Michael Murillo, qui sort de trois saisons pleines avec le club belge. D'après le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano, l'OM et Anderlecht auraient trouvés un accord pour le transfert de l'international panaméen. Le montant du deal n'a toutefois pas été dévoilé. Michael Murillo, qui aurait aussi trouvé un accord contractuel avec le club olympien, devrait rejoindre dans les prochaines heures la cité phocéenne.

EXCL: Olympique Marseille agree deal to sign Michael Murillo from Anderlecht on permanent deal, here we go! 🚨⚪️🔵🇵🇦 #OM



27 yo right back will join OM in the next hours, agreement between all parties also on personal terms. #TeamOM pic.twitter.com/Yfm7MhL6nV