OM - Mercato : Marseille tient son concurrent de Mandanda (officiel)

Barré par Rui Patricio, Pau Lopez débarquera le 17 juillet prochain sur la base d'un prêt de 12 mois assorti d'une option d'achat définitive à l'horizon 2022.

L’OM et @paulopez_13 ont trouvé un 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗳 avec le consentement de l’AS ROMA, pour le prêt d’une saison du gardien espagnol, à compter du 17 juillet 2021, avec option de mutation définitive à compter de la saison 2022/2023.

Pau Lopez à l'OM, c'est officiel !

Sans surprise, l'OM a acté le prêt du gardien espagnol Pau Lopez (AS Roma, 26 ans). N'entrant plus dans les plans de José Mourinho en Italie, il débarque pour au moins 12 mois avec une possible option d'achat à l'horizon 2022.