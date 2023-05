OM – Mercato : Marseille en course pour un crack du Toulouse FC ... Et une pépite du RC Strasbourg ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Grand artisan de la montée en Ligue 1 du Toulouse FC l’an dernier, où il a d’ailleurs été nommé meilleur joueur de Ligue 2, Branco Van Den Boomen plaît beaucoup à l’étranger comme en France. D’autant plus que le milieu néerlandais est en fin de contrat avec Toulouse cet été, et ne devrait pas prolonger.

Van den Boomen a plusieurs offres...

Comme le dévoilent Foot Mercato et Football Transfers, le virtuose du TFC aurait déjà reçu trois à quatre offres fermes, du PSV, de Galatasaray, de Fenerbahce, et d’un club… français. Ce club, dont le nom n’a pas fuité, serait cependant un club européen la saison prochaine. L'OM ? Le RC Lens ? Difficile à dire pour l'instant... Toujours est-il qu'il faudra probablement aligner les zéros pour tenter de convaincre le Néerlandais, qui aurait déjà reçu une proposition évaluée à deux millions d’euros par an.

L'OM est aussi sur Habib Diallo

Si l'OM ne parvient pas à faire signer Branco van den Boomen, les Phocéens pourront toujours se retourner le prodige du RC Strasbourg Habib Diallo (19 ans). Selon Foot Mercato, le jeune Sénégalais a tapé dans l'oeil de l'OM. L'intéressé figure dans cette short-list de joueurs suivis par la cellule de recrutement phocéenne en vu de reforcer le milieu.