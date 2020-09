OM – Mercato : Marseille viserait encore un renfort après Luis Henrique !

« Un attaquant arrive. Une petite pépite comem vous dites, un nom qui n'est jamais sorti dans la presse. Il peut jouer aux trois postes en attaque. Il est jeune, il a 18-19 ans. Les deux parties sont tombées d'accord ». A l'issue du nul entre l'OM et le LOSC dimanche soir (1-1), André Villas-Boas est sans doute allé un peu vite en besogne dans ses déclarations concernant Luis Henrique (Botafogo, 18 ans).

Pablo Longoria reste à l'affût du marché !

D'après L'Equipe, le dossier n'était toujours pas bouclé hier soir et si les négociations entre l'OM, les agents du joueur et le club carioca se poursuivaient, la complexité du dossier poussait encore à la prudence. « Il y a 38 autres propositions sur la table et rien de concret », assurait même l'un des dirigeants de Botafogo. Malgré tout, l'OM restait relativement confiant sur le dossier.

Si Luis Henrique débarque effectivement en provenance du Brésil pour une somme avoisinant les 10 M€, cela pourrait ne pas être le dernier coup de Marseille selon le quotidien sportif. En effet, Pablo Longoria, le nouveau « head of football » olympien expliquerait en privé à ses interlocuteurs que l'OM n'a pas renoncé à embaucher un avant-centre plus classique si le club parvenait à vendre un ou deux éléments d'ici à la fin du marché.