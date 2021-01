OM - Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Amine Adli

Morgan Sanson à peine vendu, les dirigeants de l'OM se sont mis en quête d'un successeur. Et si les pistes sont nombreuses, une retient l'attention depuis quelques jours. Elle conduit au jeune milieu de terrain du Toulouse Football Club Amine Adli (20 ans), auteur de vingt apparitions cette saison avec en Ligue 2 (cinq buts marqués, trois passes décisives).

Au terme de la victoire de Toulouse, dans la journée face à Clermont, l'entraîneur Patrice Garande a évoqué le dossier. Et a fermé la porte. "Il est très important pour nous. Je parle tous les jours avec lui. J’ai confiance et il a la confiance de ses partenaires. Une partie est gérée par le club mais notre vérité, c’est entre quatre yeux. C’est un jeune joueur. Qu'il ait de l’ambition, c’est normal, il franchit plus vite les étapes que la moyenne. Mais ça doit se finir par une montée et il faut avoir les épaules pour rentrer dans le vestiaire d’un grand club. Ici il est adoré. Dans un vestiaire de grand club, ce n’est pas pareil."

Le dossier pourrait bouger au cours des prochaines heures. Notamment si l'OM est disposé à formuler une offre conséquente.