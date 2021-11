OM - Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Saliba

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il fut un temps où les Anglais n'en avaient absolument rien à faire de ce qui se passait sur le continent au niveau footballistique. Une star en France arrivait outre-Manche sans aucun statut, avec l'obligation de prouver. Mais ça, c'était avant… Ainsi, l'OM aura bien du mal à convaincre Arsenal de lui vendre William Saliba vu que le défenseur central enchaîne les performances XXL et que d'anciens grands joueurs comme Martin Keown réclament son retour l'été prochain…

« Il est arrivé à un moment difficile où il y a eu beaucoup de managers en peu de temps, a dit l'ancien défenseur à propos du Marseillais, dans les colonnes du Daily Mirror. Je ne vois pas nécessairement cela comme un problème. Il s’agit de le faire revenir et qu’il continue à croire qu’il est un joueur d’Arsenal. Ce message viendra du manager. Cette saison sera vraiment bonne pour lui, nous pouvons voir quel joueur de qualité il est. Avec un peu de chance, il aura une autre chance de prouver qu’il peut jouer en équipe première. Si Saliba fera partie des plans d’Arteta la saison prochaine ? On aimerait le croire. Il faut que ce soit la situation idéale pour le manager, qui a un travail difficile pour choisir les quatre de derrière. Il semble que Gabriel et White soient les deux principaux, mais Saliba se débrouille exceptionnellement bien. Il serait bon qu’il revienne, qu’il crée de la concurrence et qu’il rende les décisions difficiles pour le manager. Les meilleurs clubs ont cela, regardez Manchester City avec Laporte, Diaz et Stones. C’est pourquoi ils sont les champions actuels de la Premier League. »

