OM - Mercato : Longoria attend cette recrue de pied ferme, la tâche se complique

Recruté cet hiver par l'OM, Samuel Gigot a été prêté au Spartak Moscou jusqu'à la fin de la saison. Mais le club phocéen voudrait profiter du mercato exceptionnel lancé par la FIFA pour les joueurs évoluant en Russie et en Ukraine pour rapatrier plus tôt que prévu le défenseur central français.

Selon les informations de Metaratings, l'agent du défenseur central de 28 ans aurait démenti cette possible arrivée anticipée, affirmant que l'ancien joueur d'Arles-Avignon devrait bien finir la saison au Spartak Moscou, actuellement 9e du championnat russe.

Si rien d’officiel ne vient confirmer ce démenti, la tâche de Pablo Longoria pour rapatrier Gigot plus tôt que prévu semble vouée à l’échec. Selon L’Équipe, cette arrivée prématurée poserait un souci financier dans un contexte de masse salariale tendue et surveillée de près par la DNCG. La Provence confirme cette difficulté et ajoute que l'OM n'est pas du tout en position de force.

Pour que #Gigot puisse revenir et jouer, l’#OM devrait demander l’autorisation de la #DNCG. Mais, dans l’état actuel des choses, les dirigeants ne sont pas en position de force https://t.co/JBahJFGgnu — Alexandre Jacquin (@AJac13) March 9, 2022