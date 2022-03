OM - Mercato : mauvaise nouvelle, un rival bien connu de l’OL saute sur Deulofeu !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Gerard Deulofeu attire de nombreuses convoitises. L’OM aimerait énormément recruter l’ancien joueur du FC Barcelone l’été prochain, mais le club phocéen va voir un nouveau concurrent bien connu de l’OL arriver sur le dossier.

Le journaliste Nicolò Schira rapporte que le club londonien de West Ham est également intéressé par le joueur de l’Udinese pour une arrivée cet été. Les Hammers, prochains adversaires de l'OL en Ligue Europa, ont même envoyé un recruteur pour l’observer lors du match contre Naples, le week-end dernier.

L’Espagnol est sous contrat avec l'Udinese jusqu'en juin 2024 et sa valeur est estimée par Transfermarkt à 10 millions d'euros. Selon Il Messagero, son club actuel ne le laissera pas partir au mercato estival pour moins de 20 M€. C'est une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria.

