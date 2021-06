OM, OL, LOSC - Mercato : Maxime Lopez vend la mèche au sujet de Jérémie Boga

Ils sont nombreux, en France et en Europe, à vouloir s'attacher les services de Jérémie Boga cet été. Pourtant, l'ailier gauche de 24 ans n'a marqué que 4 buts et délivré 2 passes décisives avec Sassuolo mais ses qualités ont impressionné les recruteurs. En Ligue 1, l'OM, l'OL et le LOSC sont sur les rangs. Problème : le club italien attend entre 35 et 40 M€ pour sa pépite…

"Il est supporter du club"

Mais admettons que ce ne soit qu'un prix de départ avant d'entamer les négociations : son coéquipier chez les Vert et Noir Maxime Lopez a révélé qu'une destination était prisée par Boga et cela n'étonnera personne quand on sait qu'il est natif de Marseille. « On n’a jamais parlé de l’intérêt de l’OM car les premières rumeurs ont circulé une fois la saison terminée, a expliqué Lopez à La Provence. Je ne sais donc pas si l’OM est entré en contact avec son agent. »

« Mais ce que je sais, c’est qu’en tant que Marseillais, Jérémie suit l’OM, il est supporter du club. Durant toute la saison, on a parlé des matches. Même s’il est parti très jeune à Chelsea, je pense qu’il ne serait pas insensible à un intérêt de l’OM, s’il y en a un. Mais je n’en sais pas plus et nous n’en avons pas discuté. »