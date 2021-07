OM - Mercato : McCourt a cassé sa tirelire pour un joueur du RC Lens

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après les officialisations de Konrad de la Fuente et Gerson, l’OM continue à travailler pour renforcer son effectif durant ce mercato et n’hésite pas à mettre la main à la poche. Selon L'Équipe, Pablo Longoria aurait formulé une offre à hauteur de 17 millions pour enrôler le Lensois Seko Fofana.

Il en faudra plus pour convaincre le RC Lens de lâcher Fofana

Si l’offre de l’Olympique de Marseille parait généreuse, le RC Lens veut conserver son milieu, révélation de la saison dernière, et a donc décidé de refuser l’offre. Reste à savoir si l’OM est prêt à faire une contre-offre pour tenter de faire craquer les dirigeants Sang et Or.

