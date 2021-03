OM - Mercato : McCourt a donné une feuille de route ambitieuse à Longoria

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Frank McCourt a bientôt fini de repartir en campagne. Quatre ans et demi après avoir pris le contrôle de l’OM, le Bostonien a donné un tour de vis à son projet cette semaine en finissant avec une interview accordée à L’Équipe ce jour.

Dans celle-ci, il est notamment question de l’enveloppe allouée au mercato estival qui sera commandée par le nouveau président de l’OM Pablo Longoria. McCourt attend des miracles de sa part.

McCourt attend des miracles de Longoria

« Nous voulons construire un club fort, viable, et Pablo le sait. Nous devons être meilleurs. Sur ce mercato hivernal, Pablo avait des objectifs, je les ai approuvés, il les a appliqués, et nous ferons la même chose cet été, a-t-il indiqué. Le sport, ce n’est pas : “je prends une grosse somme d’argent, je la jette dans une équipe, et voilà !” Cela ne marche pas comme cela. Vous avez vu combien j’ai investi, beaucoup plus que ce que j’avais dit, et nous n’avons pas eu les résultats espérés. La question, c’est comment on investit (...) Des jeunes ou des prospects ? Je veux une approche moderne, utiliser les statistiques de manière intelligente. C’est entre les mains de Pablo. Il est jeune mais il a été dans le football toute sa vie. Il connaît tous les joueurs, tous les détails, il a l’expérience et une vision très claire de ce qu’il faut à l’OM. »