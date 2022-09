OM - Mercato : McCourt a reçu la meilleure nouvelle possible avant janvier

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La nouvelle, restée confidentielle jusque-là, a dû redonner un peu le sourire à Pape Gueye. Selon L’Équipe, le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui devait juger en octobre le fond de l’affaire de son transfert avorté à Watford et de sa signature à l’OM (en juillet 2020), a finalement décalé l’audience à janvier prochain.

Ce report a un double effet : Gueye, initialement suspendu, a désormais la certitude de pouvoir disputer la Coupe du monde avec sa sélection au Qatar (20 novembre-18 décembre) et l’OM a aussi l’assurance de pouvoir recruter lors du prochain mercato hivernal.

Il s’agit de la meilleure nouvelle possible pour Frank McCourt et Pablo Longoria, qui se savaient depuis des semaines sous le coup d’une interdiction de recrutement cet hiver. Si aucune date précise n’a encore été arrêtée, les magistrats du TAS auraient déjà reçu les différentes pièces du dossier et les mémoires des différentes parties, qui devraient être entendues début 2023.