OM - Mercato : McCourt a signé un chèque faramineux à faire pâlir l’émir du Qatar au PSG

La nouvelle est quelque eu passée inaperçue dans les hautes sphères parisiennes accaparées par la visite d’Emmanuel Macron à Marseille. Et pourtant : Frank McCourt a lui aussi fait un petit crochet cette semaine par la Canebière.

Si le président de la République en a profité pour annoncer en grande pompe un « plan d’investissement sans précédent » pour la cité phocéenne et demander à Dimitri Payet et Pablo Longoria de remporter la coupe de France afin d’enfin voir l’OM au stade de France, les intentions de McCourt étaient plus sibyllines.

Un demi-milliard dépensé par McCourt à l'OM

Mathieu Grégoire, correspondant de L’Équipe à Marseille, a simplement profité de sa visite pour rappeler à quel point il avait investi à l’OM depuis son arrivée en 2016. Un investissement qui ferait presque pâlir l’émir du Qatar au PSG.

« On va découvrir les contours du plan Macron pour la ville de Marseille, plusieurs milliards d’investissements. On n’oublie pas le plan McCourt pour l’OM, près d’un demi-milliard d’euros entre 2016 et 2021 entre le prix d’achat et les pertes à combler. Solide »