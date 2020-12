OM - Mercato : McCourt a validé une stratégie agressive et la priorité absolue de Longoria

Pablo Longoria sait y faire. Arrivé cet été à l’OM en remplacement d’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif espagnol n’a beau n’avoir que 34 ans, il s’y connaît en opération séduction. C’est comme cela qu’il a réussi à charmer Frank McCourt quant à la prolongation d’André Villas-Boas. Désireux de poursuivre l’aventure à l’OM, le technicien portugais a trouvé en Longoria un allié de poids auprès de sa direction puisque ce dernier voit sa prolongation comme sa priorité absolue de ses quêtes.

« Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble »

« Je suis très content avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un coach de très haut niveau. C'est la personne parfaite pour continuer notre projet, c'est le bon coach pour le futur du club. On a commencé à parler, j'ai discuté avec ses agents, je suis allé au Portugal, ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble », a indiqué Longoria dans La Provence.

L’intéressé a également évoqué la future stratégie de l’OM au mercato. « On va mettre en place une politique agressive de recrutement, spécialement dans les centres de formation, a-t-il ajouté. On va créer un département méthodologique, de manière à entraîner tous nos garçons avec une même perspective. »