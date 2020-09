OM - Mercato : McCourt accorde deux belles faveurs à Villas-Boas pour l’attaquant

Depuis plusieurs mois, André Villas-Boas a listé plusieurs cibles au mercato. La liste, établie avant même le confinement, fixait quatre postes à renforcer : un défenseur central, un latéral gauche, un milieu récupérateur et un attaquant.

Jusqu’ici, l’OM a coché les trois premières cases sans débourser un euro : Pape Gueye (21 ans et Yuto Nagatomo (2021) sont arrivés libres, et Leonardo Balerdi (21 ans) est prêté par le Borussia Dortmund, avec une option d’achat pour l’été prochain. Le dernier renfort réclamé par AVB ne fait plus aucun doute puisqu’il a confirmé qu’il souhaitait un attaquant. « Nous sommes ouverts à un investissement sur un attaquant, pour le futur du club », a-t-il confirmé ce mercredi. Le coach de l’OM pourrait avoir été entendu par Frank McCourt. « Nous ne devons pas forcément vendre avant d’acheter, si l’opportunité sportive est excellente et le risque financier calculé », indique-t-on en interne à L’Équipe.

McCourt aurait revu son calendrier de ventes

Le « risque financier calculé » signifie que les moyens restent limités et que le club ne fera pas de folies. « Selon certaines sources, un joueur qui coûte entre 7 et 10 millions d’euros n’est pas inaccessible », précise le quotidien sportif. Le récent allégement de la masse salariale, grâce aux prolongations de Dimitri Payet et Steve Mandanda, donne un peu d’air à l’OM. Et McCourt aurait revu son calendrier : s’il a d’abord réclamé des ventes dès cet été, il ne serait pas fermé à retarder la deadline, jusqu’en janvier, voire jusqu’au 30 juin.