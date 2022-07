OM - Mercato : McCourt en passe de frapper un dernier grand coup avant de fermer le robinet !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Frank McCourt ne veut plus mettre la main à la poche. Le propriétaire américain de l’OM, qui a déjà injecté plus de 400 millions depuis son arrivée en 2016, veut équilibrer les comptes et attend désormais des ventes, comme le révèle La Provence. Il a fait récemment part de cette décision radicale à Pablo Longoria lors d’une entrevue à Boston.

Avant de fermer le robinet de manière définitive, McCourt pourrait toutefois frapper un grand coup sur le marché des transferts. Comme l'explique La Tercera, l'Olympique de Marseille serait en effet la prochaine destination d'Alexis Sanchez. Le départ de son ancien coach en sélection Jorge Sampaoli n'aurait pas changé les plans.

Le média chilien explique que les négociations entre les deux clubs sont en cours, l’ancien crack du FC Barcelone étant très intéressé par le challenge marseillais et la possibilité de jouer la Ligue des Champions. Sanchez devra toutefois consentir des efforts sur le plan salarial pour rejoindre l’OM.