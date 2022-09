OM - Mercato : McCourt est furax contre Longoria !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Huit mois et puis s’en va ! Recruté en urgence par l’OM au cours du mercato hivernal, afin de combler les manques de Jorge Sampaoli dans le secteur offensif, Cédric Bakambu (31 ans) va déjà quitter la cité phocéenne.

Comme déjà évoqué hier, l’ancien attaquant du FC Sochaux est en train de finaliser son départ à l’Olympiakos, où il retrouvera le FC Nantes prochainement en Ligue Europa. Il s’agit d’un joli coup réalisé par Pablo Longoria, qui va économiser un salaire XXL de 400 000 euros brus mensuels.

Malgré ce petit exploit, Frank McCourt ne semble pas totalement satisfait e coulisses. « Longoria ne récupèrera pas d’indemnité de transfert, il était pourtant attendu dans ce domaine par McCourt, affirme L’Équipe. McCourt et ses équipes sont de plus en plus irrités face au faible nombre de ventes chaque intersaison. »